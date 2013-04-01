При обрушении кровли деревообрабатывающего цеха в Рогачевском районе погиб рабочий, пострадал строитель

Новости Беларуси. ЧП в Гомельской области. При обрушении кровли деревообрабатывающего цеха в Рогачевском районе погиб рабочий. Серьезно пострадал и строитель. Сейчас мужчина с множественными ранами головы находится в больнице.

В здании шли работы по усилению несущей конструкции. Накануне одна из стен была демонтирована. А кровлю рабочие установили на подпорки.

Одна из версий ЧП – конструкция обвалилась под тяжестью снега. Сейчас следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также что делал погибший рабочий в цеху, ведь он находился на больничном с декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, что здание деревообрабатывающего цеха нуждалось в ремонте, говорят деревянные опоры. Они и сейчас удерживают уцелевший фрагмент каменной кладки от обрушения. Однако провести реконструкцию в СПК «Красная армия» решили экономным, тем самым пресловутым хозспособом: без лишних согласований и строительных проектов. Для этого наняли частных лиц.

Шабашники усилили фундамент и уже занимались укреплением стен. Перекрыть крышу планировалось с наступлением тёплой погоды. Не успели. Старая кровля под тяжестью снега внезапно «сложилась».

По чистой случайности пятеро из шести рабочих бригады оказались в этот момент на улице. Прибывшие на место ЧП спасатели извлекли из-под обломков тело.

Однако, оказалось, что погибший к стройке никакого отношения не имел. Мужчина работал в СПК «Красная армия», но на момент обрушения уже несколько месяцев официально был на больничном.

Александр Чагин, председатель СПК «Красная армия»:

Он не должен был там находиться. Как он там оказался, я не могу пояснить. Но трагедия все равно произошла по нашей вине. Мы окажем помощь семье и будем в дальнейшем оказывать помощь.

Ещё один пострадавший - рабочий строительной бригады - с множественными травмами был доставлен в районную больницу.

Артур Сурунович, заведующий 2-го хирургического отделения Рогачёвской ЦРБ:

Пациент поступил к нам в состоянии средней тяжести. Ему была оказана вся необходимая помощь. Он сейчас находится в нормальном состоянии. Его жизни ничто не угрожает.

Причину обрушения устанавливают специалисты. Предполагаемая версия – не соблюдение мер безопасности при производстве ремонтных работ. Возможно, на обрушение кровли повлиял и снег – его в этом году выпало как никогда много.

Мария Кривоногова, официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области:

Здание находилось в аварийном состоянии. На крыше было много снега. И не исключено, что кровля обвалилась под его тяжестью. Проверка установит, проводились ли с рабочими инструктажи по технике безопасности, в том числе и по запрету входа в аварийное здание и возможности обрушения крыши из-за погодных условий. Также будет проверяться состояние трудовой и исполнительской дисциплины.

Виновные в гибели рабочего будут установлены, однако жизнь уже не вернуть. А тем временем на аварийном объекте продолжаются строительные работы. Состояние уцелевшей части сооружения вызывает немало опасений.