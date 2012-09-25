Авария на угольной шахте Китая привела к многочисленным жертвам

Новости Китая. Авария на угольной шахте на юго-западе Китая унесла жизни, как минимум, 20 горняков. Еще около 15 пострадали.

Две вагонетки перевернулись и упали с обрыва из-за оборвавшегося троса рельсового транспортера, который, вероятнее всего был перегружен.

Такие происшествия в Китае происходят довольно часто. В конце августа на одной из шахт произошел взрыв газа, в результате чего под землей оказались заблокированными около полусотни человек. Буквально через несколько дней прогремел взрыв в другой шахте. Более десятка человек погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.