В Национальном аэропорту изъята музыкальная контрабанда на сумму полмиллиарда рублей

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту редкую скрипку у жителя Китая изъяли белорусские таможенники. Он прилетел в Минск из Варшавы. Музыкальный инструмент мужчина обязан был зарегистрировать, однако по каким-то причинам этого не сделал. Скрипка обнаружена сотрудниками таможни при досмотре личных вещей.

Искусствоведами была проведена экспертиза, которая подтвердила ценность скрипки. Она изготовлена в 19 веке чешским мастером. Примерная стоимость музыкальной контрабанды – полмиллиарда рублей. Окончательную стоимость установит экспертиза.

Дальнейшую судьбу скрипки определит суд. По словам Виталия Лугакова, заместителя начальника таможни «Минск-2», в случае, если будет принято решение об обращении в доход государства, скрипка обретёт место прописки в музыкальном заведении Беларуси.

Напомним, в мае нынешнего года музыкальную контрабанду изъяли брестские пограничники. В пункте пропуска «Козловичи» они задержали водителя автопоезда, гражданина Украины, который нелегально пытался провезти из Польши в Беларусь детали церковного органа – меха, акустическая система, вентилятор надува и инструмент для настройки.