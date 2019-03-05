В Гродно 21-летний парень спасён от суицида

Новости Беларуси. Попытка суицида была предотвращена в Гродно.

По информации УВД Гродненского облисполкома, пятого марта ночью правоохранители получили сообщение, что из окна пятого этажа хочет выпрыгнуть девушка.

На место выбыли сотрудники Департамента охраны, следственно-оперативная группа, МЧС, скорая помощь.

На месте оказалось, что на подоконнике сидит молодой человек. Накануне 21-летний парень употреблял пиво, а вечером поссорился с матерью и высказал ей угрозу, что выпрыгнет в окно. Женщина не восприняла слова сына всерьез.

Прибывшие на место сотрудники милиции, МЧС и СМП сняли парня с подоконника. Молодого человека направили в УЗ ГОКЦ «Психиатрия-наркология» для обследования.

Парень является инвалидом, ранее проходил лечение в лечебно-трудовом профилактории в связи с употреблением наркотиков.

По факту случившегося будет проведена проверка.