В отношении руководителей независимого профсоюза возбужденного уголовное дело за неуплату налогов

Новости Беларуси. Уголовное дело в отношении руководителей независимого профсоюза возбудил Департамент финансовых расследований госконтроля. Следователи отмечают, что он не входит в состав Федерации профессиональных Союзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что председатель и главный финансист уклонялись от уплаты налогов. Они открывали счета в Европе. Переводили туда крупные суммы денег, а потом снимали по 10 тысяч евро и наличными провозили в Беларусь. Деньги оседали в личных карманах. Вдобавок подозреваемые забыли или не захотели получить разрешение Нацбанка на открытие счетов за рубежом.