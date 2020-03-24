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В Ивацевичском районе двое подростков на мотоцикле врезались в иномарку

24 марта 2020 07:41
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Новости Беларуси. Вечером 24 марта в деревне Стайки Ивацевичского района столкнулись мотоцикл и легковушка. 

Как сообщает МВД Беларуси, 44-летний водитель за рулём Volkswagen поворачивал налево. В этот момент в машину врезался мотоцикл «Минск», который ехал в попутном направлении. 

В аварии пострадали 15-летний мотоциклист и 16-летний пассажир, оба были доставлены в больницу. К месту ДТП выезжали сотрудники ГАИ, следователи и эксперты. 

Весной 2020 года в Гродненском районе микроавтобус сбил велосипедиста. 

Пострадавший получил серьёзные травмы – здесь подробности.  

# Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков # происшествия

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