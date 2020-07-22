В Ошмянском районе двух игравших в котловане детей засыпало песком

Новости Беларуси. Вечером 21 июля в Ошмянском районе двух детей засыпало песком.
Как сообщает Следственный комитет, 11-летний и 12-летний мальчики играли внутри котлована. Он был образован в результате забора песка местными жителями. Пока дети находились в яме, обрушился грунт.
Фото: Следственный комитет
Прибывшие сотрудники МЧС извлекли детей, однако спасти их не удалось. Место происшествия осмотрено, назначено проведение судмедэкспертиз. Выясняются все детали случившегося.
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