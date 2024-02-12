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Грузовик и микроавтобус с пассажирами столкнулись в Витебском районе

12 февраля 2024 10:33
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Семь человек оказались в больнице из-за аварии в Витебском районе. Утром вблизи деревни Курино столкнулись грузовик и микроавтобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовик и микроавтобус с пассажирами столкнулись в Витебском районе-1

По предварительной информации, возвращаясь в свою полосу после выезда на встречку, водитель транспортного средства не справился с управлением и врезался в движущийся впереди в попутном направлении МАЗ. На месте ДТП работали три бригады скорой помощи. Пострадавших с черепно-мозговыми травмами, переломами и ушибами госпитализировали. По факту аварии проводится проверка.

# Авария в Витебской области # происшествия

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