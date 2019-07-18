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Мужчина пытался выбраться из горящего дома в Клецком районе: его спасли

18 июля 2019 20:13
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Новости Беларуси. Шесть пожаров зарегистрировано на Минщине за сутки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорания произошли в Борисовском, Крупском, Минском, Пуховичском и Солигорском районах.

Мужчина пытался выбраться из горящего дома в Клецком районе: его спасли-1

Один человек пострадал в Клецком районе. В деревне Загорное загорелся деревянный жилой дом. Хозяин пытался выйти. Мужчину госпитализировали.

Мужчина пытался выбраться из горящего дома в Клецком районе: его спасли-4

Причина пожара устанавливается. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем при курении.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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