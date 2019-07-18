Мужчина пытался выбраться из горящего дома в Клецком районе: его спасли

Новости Беларуси. Шесть пожаров зарегистрировано на Минщине за сутки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорания произошли в Борисовском, Крупском, Минском, Пуховичском и Солигорском районах.
Новости Беларуси. Шесть пожаров зарегистрировано на Минщине за сутки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорания произошли в Борисовском, Крупском, Минском, Пуховичском и Солигорском районах.
Один человек пострадал в Клецком районе. В деревне Загорное загорелся деревянный жилой дом. Хозяин пытался выйти. Мужчину госпитализировали.
Причина пожара устанавливается. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем при курении.