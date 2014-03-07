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В одном из крупнейших торговых центров Мемфиса неизвестные открыли стрельбу. 1 человек ранен

07 марта 2014 07:01
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Новости США. В Соединенных Штатах вновь звучит выстрелы. На этот раз неизвестные открыли огонь в одном из крупнейших торговых центров города Мемфис. Пострадал один человек. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Жертв удалось избежать, поскольку посетители и персонал торгового центра успели вовремя укрыться в подсобных помещениях.

По делу начато расследование. Четверо стрелявших задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После случившегося в Америке вновь заговорили о необходимости ужесточения контроля за оборотом оружия. Но нескончаемые споры сторонников и противников изменений в законодательстве по этому вопросу так ни к чему и не привели. Несмотря на то, что в стране регулярно происходят массовые убийства. Причем нередко преступления совершают дети, используя оружие, приобретенное их родителями.

# происшествия # Стрельба в США

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