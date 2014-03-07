Крупный пожар в Осаке: огонь с ресторана на одной из станций перекинулся на 10 соседних зданий

Новости Японии. Сильный пожар в центре Осаки парализовал движение скоростных поездов. Возгорание произошло в ресторане рядом с одной из станций. Огонь мгновенно распространился по окрестностям и охватил десять соседних зданий. Из-за случившегося десятки тысяч жителей Японии не смогли вовремя добраться на работу.

В январе крупный пожар нарушил движение поездов на самой оживленной железнодорожной ветке в центре японской столицы. Пламя охватило крупный торговый центр и перекинулось на соседние здания в непосредственной близости от путей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.