В Брестской области бешеный енот покусал «предпринимателей», на деревню наложен карантин!

Новости Беларуси. Отомстил обидчикам. На деревню Бронная Гора Березовского района наложен карантин. Причина почти курьезная. Енот, которого поймали в лесу, принесли домой и связали, чтобы на следующий день продать, покусал своих обидчиков. Впоследствии выяснилось, что животное болело бешенством. Теперь предприимчивым мужчинам предстоит пройти курс лечения, а остальные жители деревни вынуждены соблюдать особые меры предосторожности.

Дело было поздним вечером — делать было нечего. В поселке Бронная Гора, что в Брестской области, два брата коротали время на скамейке у дома, где на одного из них и набросился енот. Хотя сразу пострадавшие были уверены: в их злоключениях виноват кот по кличке Семен. Именно за него в сумерках и к вечеру уже в уставшем состоянии мужчины приняли дикого зверя.

Николай Зинович, отец пострадавших:

Видел эту истории, в окно смотрел. Он прибежал и одного за ногу схватил. Сразу схватил и притворился мертвым. Честно! Мертвый, хоть что с ним делай. Они его в хату и принесли на свою голову.

Отбившись от обидчика и опознав, наконец, в нём енота, братья решили: деньги, которые сами пришли к ним из леса, упускать нельзя. Животное забрали домой, планируя утром продать охотникам на мех. На ночь, чтобы «дорогой» гость не сбежал, верёвкой его привязали к ножке стола. Но не тут-то было: дождавшись пока «гостеприимные» хозяева уснут, енот проявил чудеса сообразительности, перегрыз веревку и с яростью набросился на обоих. Потом неуловимого мстителя перепуганные люди долго ловили по квартире. Наконец, оглушив табуреткой, до утра заперли в ванной комнате.

Николай Зинович:

В ванную его закрыли, а утром встали, а он опять мертвый.

Утром настойчивые братья зверя все-таки продали. Но заработок потратить не успели — раны от укуса стали воспаляться и местный врач заподозрил вирус бешенства. По горячим следам покупателя пушнины разыскали, а енота отправили на экспертизу.

Михаил Мизевич, заведующий Березовской участковой ветеринарной лечебницей:

Первоначальный результат, после того как материал отправили в лабораторию, мы можем говорить по первоначальным признакам и исследованиям, что животное было бешеным. В этом населенном пункте была поголовная вакцинация всех домашних животных — кошек и собак. На этот населенный пункт, Бронная Гора, был наложен карантин, официальный карантин. Проводятся все мероприятия, дезинфекция и разъяснительная работа с населением.

К слову, сами местные жители произошедшее внештатной ситуацией не считают — говорят, в окрестных лесах зверья много. Таких любителей тесного общения с дикой природой специалисты предупреждают особо: здоровое животное никогда не пойдет на контакт с человеком.

Дмитрий Кривоблоцкий, начальник оперативно-аналитического отдела Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

Когда животное, дикое животное, находится в населенном пункте — здесь что-то непонятное, особенно если это хищное, плотоядное животное. Когда в населенный пункт заходят эти животные, скорее всего они поражены вирусом бешенства.

Кроме лис, енотовидных собак и волков, в списке неблагонадежных и, на первый взгляд, совсем безобидные домашние животные — собаки и кошки. Нередки случаи, когда их подбирают дети. Для неокрепшего организма инфицированные бешенством животные представляют особую опасность. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют обязательно вакцинировать таких найдёнышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.