Пожары в Минске и Могилёве. Погибли мужчина и 3-летняя девочка

Новости Беларуси. 6 марта на улице Верхней в Минске сгорел частный дом. В огне погиб его хозяин. Пожар в частном секторе удалось быстро локализовать – огонь не успел перекинуться на другие строения. На пульт МЧС позвонили очевидцы. Во время тушения пожара, спасатели обнаружили в доме сгоревший труп.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Немчинов, очевидец:

Иду, смотрю - горит. В это время кресло уже горело сильно. Он кресло выкинул в окошко. Но почему он сам не вылез в окошко? И потом загорелась стена - она же деревянная. От кресла загорелась сразу стена. Я побежал к соседя, говорю, вызывайте МЧС. Приехали, а там уже все пламенем, шифер уже начал стрелять.

Елена Лепушенко, фельдшер линейной бригады скорой помощь:

Вызов поступил в 10 часов 21 минуту. Мы прибыли на место через 10 минут. было очень большое пламя и дым. То есть не просто задымление, а огонь очень сильный. тушили пожар. И, конечно, когда уже вынесли пострадавшего, это, конечно, был уже труп мужчины.

Еще одну жизнь огонь унес в Могилеве. Там погибла 3-летняя девочка. Мать оставила дочь с бабушкой. Когда начался пожар женщина была во дворе. Услышав звук пожарного извещателя, она попыталась войти в дом и спасти ребенка. Однако было уже поздно.