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В одной из машин ралли-марафона «Дакар» обнаружено 1,5 тонны кокаина

26 февраля 2014 09:13
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Новости Франции. Громкий наркотический скандал вокруг легендарного ралли-марафона «Дакар» набирает обороты. В покрышках одного из грузовиков испанской команды «Эпсилон-Тим», которая оказывает экипажам техническую помощь на трассе, было обнаружено почти полторы тонны кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машина морем доставлялась из Чили, запрещённое вещество таможенники обнаружили при осмотре автомобиля в порту. Задержан владелец команды и двое механиков. Их уже передали испанским властям, сейчас они находятся под арестом. Предположительно, контрабанда организована международной преступной группой. Ещё двое подозреваемых по этому делу были задержаны в Болгарии.

# происшествия # Наркотики

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