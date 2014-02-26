На железнодорожном вокзале Гомеля разлили ртуть. Пострадавших нет

Новости Беларуси. На железнодорожном вокзале Гомеля разлили ртуть. Сообщение об этом поступило спасателям около полуночи. Шарики опасного вещества были замечены в холле первого этажа около пригородных касс на площади в 10 квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели провели работы по очитске територии: собрали около 30 граммов ртути, вывезли её для дальнейшей утилизации. Проведены замеры на наличие паров вещества - все показатели в норме. Пострадавших нет, эвакуировать людей не потребовалось.