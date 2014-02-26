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Правительство Великобритании признало, что не может спасти страну от наводнения

26 февраля 2014 08:58
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Новости Великобритании. Великобритания практически полностью парализована наводнением. Правительство признало, что не может защитить жителей от разгула стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регионе уже более двух месяцев не прекращаются проливные дожди. Наводнение затронуло 120 районов. Сложнее всего ситуация в сельском хозяйстве. Общий ущерб в настоящее время уже превысил один миллиард долларов. И эта цифра не окончательная. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ситуация не улучшится.

# происшествия # Наводнение # Фотофакт

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