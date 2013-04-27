В Нью-Йорке нашли фрагмент шасси самолета, врезавшегося в башни-близнецы 11 сентября 2001 года

Новости США. В Нью-Йорке нашли фрагмент шасси одного из самолетов, врезавшихся в башни-близнецы 11 сентября 2001 года. Деталь осталась в земле. Ее обнаружили геодезисты. Сейчас это место оцеплено полицией. Там работают эксперты.

Два беспрецедентных по масштабам и количеству жертв терактов произошли в Нью-Йорке в начале двухтысячных. Тогда пассажирские самолеты, угнанные террористами, врезались в здания Всемирного торгового центра. Жертвами трагических событий стали около 3 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.