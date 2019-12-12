В Новополоцке 18-летний молодой человек погиб под колёсами поезда

Новости Беларуси. 12 декабря в Новополоцке под колёсами грузового поезда Даугавпилс – Новополоцк погиб юноша.

Как сообщает МВД Беларуси, происшествие случилось примерно в час ночи на станции Ропнянской. Машинист применил экстренное торможение, а также подал звуковые сигналы, но наезда избежать не удалось.

От полученных травм 18-летний житель Пуховичского района погиб.

Задержка движения поездов составила 10 минут. Проводится проверка. Отмечается, что это сотый несчастный случай на железной дороге Беларуси с начала года.

На неделе в Петриковском районе поезд сбил парня.