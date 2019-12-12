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В Новополоцке 18-летний молодой человек погиб под колёсами поезда

12 декабря 2019 09:17
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Новости Беларуси. 12 декабря в Новополоцке под колёсами грузового поезда Даугавпилс – Новополоцк погиб юноша. 

Как сообщает МВД Беларуси, происшествие случилось примерно в час ночи на станции Ропнянской. Машинист применил экстренное торможение, а также подал звуковые сигналы, но наезда избежать не удалось. 

От полученных травм 18-летний житель Пуховичского района погиб. 

Задержка движения поездов составила 10 минут. Проводится проверка. Отмечается, что это сотый несчастный случай на железной дороге Беларуси с начала года. 

На неделе в Петриковском районе поезд сбил парня. 

Молодой человек скончался – подробнее здесь

# Белорусская железная дорога # происшествия

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