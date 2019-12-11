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В Петриковском районе грузовой поезд сбил 26-летнего парня

11 декабря 2019 08:38
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Новости Беларуси. 11 декабря в полпервого ночи в Петриковском районе под поезд попал молодой человек. 

Как сообщает МВД, несчастный случай произошёл на станции Копцевичи. 26-летний уроженец Гомельщины был сбит грузовым поездом. Парень погиб на месте. 

Проводится проверка, выясняются причины произошедшего. 

Отмечается, что с начала года на железной дороге зафиксировано 99 несчастных случаев. 70 человек погибли, остальные 29 получили травмы. 

В предыдущем месяце под колёсами поезда погиб пенсионер. 

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# Белорусская железная дорога # происшествия

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