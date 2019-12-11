В Петриковском районе грузовой поезд сбил 26-летнего парня

Новости Беларуси. 11 декабря в полпервого ночи в Петриковском районе под поезд попал молодой человек.

Как сообщает МВД, несчастный случай произошёл на станции Копцевичи. 26-летний уроженец Гомельщины был сбит грузовым поездом. Парень погиб на месте.

Проводится проверка, выясняются причины произошедшего.

Отмечается, что с начала года на железной дороге зафиксировано 99 несчастных случаев. 70 человек погибли, остальные 29 получили травмы.

В предыдущем месяце под колёсами поезда погиб пенсионер.