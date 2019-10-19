В Новолукомле автомобиль Kia сбил пенсионерку на тротуаре

Новости Беларуси. 18 октября около четырёх часов дня в Новолукомле произошёл наезд на женщину, которая шла по тротуару.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 49-летний водитель Kia Ceed двигался задним ходом по улице Заводской. Подъехав к тротуару, водитель не заметил, что позади машины находилась 84-летняя пенсионерка. Произошёл наезд.
Пешеход получила травмы и была доставлена в хирургическое отделение больницы. По факту ДТП ведётся проверка.
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