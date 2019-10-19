Прямой эфир

В Новолукомле автомобиль Kia сбил пенсионерку на тротуаре

19 октября 2019 12:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 18 октября около четырёх часов дня в Новолукомле произошёл наезд на женщину, которая шла по тротуару. 

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 49-летний водитель Kia Ceed двигался задним ходом по улице Заводской. Подъехав к тротуару, водитель не заметил, что позади машины находилась 84-летняя пенсионерка. Произошёл наезд. 

Пешеход получила травмы и была доставлена в хирургическое отделение больницы. По факту ДТП ведётся проверка. 

На неделе в Брестском районе Audi сбила 6-летнего мальчика. 

Ребёнок переходил дорогу – здесь подробности

# Авария в Витебской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Водитель Toyota пытался провезти через Беларусь оружие и алкоголь
19 октября 2019 11:42

Водитель Toyota пытался провезти через Беларусь оружие и алкоголь

В Зельвенском районе отец избил четырёхлетнюю дочь, она в реанимации
19 октября 2019 10:49

В Зельвенском районе отец избил четырёхлетнюю дочь, она в реанимации

В Полоцке в аварии пострадал 12-летний пассажир микроавтобуса
19 октября 2019 08:04

В Полоцке в аварии пострадал 12-летний пассажир микроавтобуса