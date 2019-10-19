В Полоцке в аварии пострадал 12-летний пассажир микроавтобуса

Новости Беларуси. 18 октября примерно в полшестого вечера в Полоцке в аварии пострадал несовершеннолетний.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 42-летний местный житель за рулём Peugeot Boxer двигался по грунтовой дороге со стороны деревни Махирово в сторону трассы Р20.

В какой-то момент произошла разгерметизация колеса. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

В ДТП травмы получил 12-летний пассажир, он был доставлен в хирургическое отделение больницы.

По факту аварии ведётся проверка.

На неделе в Витебске грузовик задел встречный микроавтобус.