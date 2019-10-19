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В Полоцке в аварии пострадал 12-летний пассажир микроавтобуса

19 октября 2019 08:04
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Новости Беларуси. 18 октября примерно в полшестого вечера в Полоцке в аварии пострадал несовершеннолетний. 

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 42-летний местный житель за рулём Peugeot Boxer двигался по грунтовой дороге со стороны деревни Махирово в сторону трассы Р20. 

В какой-то момент произошла разгерметизация колеса. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. 

В ДТП травмы получил 12-летний пассажир, он был доставлен в хирургическое отделение больницы. 

По факту аварии ведётся проверка. 

На неделе в Витебске грузовик задел встречный микроавтобус. 

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# Авария в Витебской области # происшествия

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