Водитель Toyota пытался провезти через Беларусь оружие и алкоголь

Новости Беларуси. Сотрудники Брестской таможни задержали автомобиль, в котором россиянин вёз из Польши оружие и алкоголь. Как сообщает Брестская таможня, 59-летний гражданин Российской Федерации пересекал границу в пункте пропуска «Брест» по зелёному коридору на своей Toyota.

Фото: Брестская таможня

При досмотре машины были обнаружены травматический пистолет «Baikal» с 12 патронами, три ножа иностранного производства, резиновую дубинку, некурительное табачное изделие (снюс) и 15 литров спиртного.

Фото: Брестская таможня

Проводится проверка, оружие направлено на экспертизу.

Фото: Брестская таможня