Прямой эфир

Водитель Toyota пытался провезти через Беларусь оружие и алкоголь

19 октября 2019 11:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сотрудники Брестской таможни задержали автомобиль, в котором россиянин вёз из Польши оружие и алкоголь. 

Как сообщает Брестская таможня, 59-летний гражданин Российской Федерации пересекал границу в пункте пропуска «Брест» по зелёному коридору на своей Toyota. 

Водитель Toyota пытался провезти через Беларусь оружие и алкоголь-1

Фото: Брестская таможня

При досмотре машины были обнаружены травматический пистолет «Baikal» с 12 патронами, три ножа иностранного производства, резиновую дубинку, некурительное табачное изделие (снюс) и 15 литров спиртного. 

Водитель Toyota пытался провезти через Беларусь оружие и алкоголь-4

Фото: Брестская таможня

Проводится проверка, оружие направлено на экспертизу. 

Водитель Toyota пытался провезти через Беларусь оружие и алкоголь-7

Фото: Брестская таможня

На прошлой неделе была попытка незаконно ввезти арбузы и пшеницу в Беларусь. 

Машины с товаром были остановлены – здесь подробности

# Таможня Беларуси # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Зельвенском районе отец избил четырёхлетнюю дочь, она в реанимации
19 октября 2019 10:49

В Зельвенском районе отец избил четырёхлетнюю дочь, она в реанимации

В Полоцке в аварии пострадал 12-летний пассажир микроавтобуса
19 октября 2019 08:04

В Полоцке в аварии пострадал 12-летний пассажир микроавтобуса

В Минске дважды обокрали спящего на «умной остановке» мужчину
19 октября 2019 06:35

В Минске дважды обокрали спящего на «умной остановке» мужчину