Водитель Toyota пытался провезти через Беларусь оружие и алкоголь
Новости Беларуси. Сотрудники Брестской таможни задержали автомобиль, в котором россиянин вёз из Польши оружие и алкоголь.
Как сообщает Брестская таможня, 59-летний гражданин Российской Федерации пересекал границу в пункте пропуска «Брест» по зелёному коридору на своей Toyota.
При досмотре машины были обнаружены травматический пистолет «Baikal» с 12 патронами, три ножа иностранного производства, резиновую дубинку, некурительное табачное изделие (снюс) и 15 литров спиртного.
Проводится проверка, оружие направлено на экспертизу.
На прошлой неделе была попытка незаконно ввезти арбузы и пшеницу в Беларусь.
Машины с товаром были остановлены – здесь подробности.