Мужчина перекрестился и бросился на рельсы в минском метро

Новости Беларуси. 2 ноября вечером мужчина бросился на рельсы в столичном метро.

Как сообщает Sputnik.by со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось на станции метро «Партизанская» около 20:30.

Мужчина перекрестился и бросился на рельсы перед поездом. Он не пострадал. Сотрудники милиции и метрополитена помогли ему подняться на платформу.

Проводится проверка. Причина инцидента неизвестна, ее устанавливают правоохранители.