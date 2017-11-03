Мужчина перекрестился и бросился на рельсы в минском метро

Новости Беларуси. 2 ноября вечером мужчина бросился на рельсы в столичном метро.
Как сообщает Sputnik.by со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось на станции метро «Партизанская» около 20:30.
Мужчина перекрестился и бросился на рельсы перед поездом. Он не пострадал. Сотрудники милиции и метрополитена помогли ему подняться на платформу.
Проводится проверка. Причина инцидента неизвестна, ее устанавливают правоохранители.
В середине октября на рельсы минского метро прыгнула 37-летняя женщина – здесь подробнее.