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Мужчина перекрестился и бросился на рельсы в минском метро

03 ноября 2017 08:00
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Новости Беларуси. 2 ноября вечером мужчина бросился на рельсы в столичном метро.

Как сообщает Sputnik.by со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось на станции метро «Партизанская» около 20:30.

Мужчина перекрестился и бросился на рельсы перед поездом. Он не пострадал. Сотрудники милиции и метрополитена помогли ему подняться на платформу.

Проводится проверка. Причина инцидента неизвестна, ее устанавливают правоохранители.

В середине октября на рельсы минского метро прыгнула 37-летняя женщина – здесь подробнее.

# происшествия # Минское метро

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