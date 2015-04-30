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В Непале продолжаются землетрясения: погибли свыше 6 тыс человек, 11 тыс пострадали

30 апреля 2015 08:18
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Новости Непала. В Непале произошло новое землетрясение интенсивностью колебаний до 6 баллов. Позже было зафиксировано ещё около 100 повторных сейсмических толчков меньшей интенсивности.

Тем временем в пострадавших регионах продолжаются поисково-спасательные работы.

По последним данным, жертвами землетрясения стали уже свыше 6 тысяч человек, еще 11 тысяч пострадали.

Эти цифры, скорее всего, не окончательны – до некоторых районов страны специалистам до сих пор не удается добраться.

Спасательные работы развернуты и на склонах Эвереста, где до сих пор эвакуации ждут несколько десятков альпинистов, в основном это иностранцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Есть ли среди них наши соотечественники, пока неизвестно. На связь с диппредставительством пока никто не выходил.

# происшествия # Землетрясение

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