В Непале продолжаются землетрясения: погибли свыше 6 тыс человек, 11 тыс пострадали

Новости Непала. В Непале произошло новое землетрясение интенсивностью колебаний до 6 баллов. Позже было зафиксировано ещё около 100 повторных сейсмических толчков меньшей интенсивности.
Тем временем в пострадавших регионах продолжаются поисково-спасательные работы.
По последним данным, жертвами землетрясения стали уже свыше 6 тысяч человек, еще 11 тысяч пострадали.
Эти цифры, скорее всего, не окончательны – до некоторых районов страны специалистам до сих пор не удается добраться.
Спасательные работы развернуты и на склонах Эвереста, где до сих пор эвакуации ждут несколько десятков альпинистов, в основном это иностранцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Есть ли среди них наши соотечественники, пока неизвестно. На связь с диппредставительством пока никто не выходил.