В Непале продолжаются землетрясения: погибли свыше 6 тыс человек, 11 тыс пострадали

Новости Непала. В Непале произошло новое землетрясение интенсивностью колебаний до 6 баллов. Позже было зафиксировано ещё около 100 повторных сейсмических толчков меньшей интенсивности.

Тем временем в пострадавших регионах продолжаются поисково-спасательные работы.

По последним данным, жертвами землетрясения стали уже свыше 6 тысяч человек, еще 11 тысяч пострадали.

Эти цифры, скорее всего, не окончательны – до некоторых районов страны специалистам до сих пор не удается добраться.

Спасательные работы развернуты и на склонах Эвереста, где до сих пор эвакуации ждут несколько десятков альпинистов, в основном это иностранцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.