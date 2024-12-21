В немецком Магдебурге почтили память погибших в результате ЧП на рождественской ярмарке. У главной церкви города образовался стихийный мемориал. В течение дня местные жители несли туда цветы и лампады. Напомним, трагедия случилась минувшей ночью, автомобиль въехал в толпу отдыхающих. По официальным данным, погибли пять человек, в том числе ребенок. Пострадали – свыше 200. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. Власти назвали произошедшее терактом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совершивший нападение водитель был оперативно задержан. Подозреваемым оказался выходец из Саудовской Аравии, который с 2006 года живет в ФРГ. В местных СМИ появилась информация, что злоумышленник бежал в Германию, чтобы спрятаться от правоохранителей. На родине его разыскивают за совершение тяжких преступлений.

В крови у мужчины были обнаружены наркотики. Полиция считает, что наезд был преднамеренным и преступник действовал в одиночку. Другие обстоятельства случившегося выясняются. Место трагедии оцеплено, там работают специалисты. Прибыли также канцлер ФРГ и глава МВД страны. В их адрес звучит критика со стороны жителей Германии.