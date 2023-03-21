Озвучены новые подробности смертельного ДТП под Смолевичами. МАЗ два года не проходил техосмотр

МАЗ два года не проходил технический осмотр. Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед рассказал о новых подробностях смертельного дорожно-транспортного происшествия под Смолевичами, где при аварии грузовика с маршруткой на месте погибли одиннадцать человек, пишет БЕЛТА.

Генпрокурор отметил, что были вскрыты и серьезные проблемы по части перевозки людей в маршрутном такси. В машине, рассчитанной на пятнадцать пассажиров, в тот день ехали девятнадцать человек. Маршрутка в трагический день перевозила школьников, сказал прокурор. А оказались подростки в этом транспортном средстве, потому что сломался школьный автобус. Транспорт своевременно заменен не был. В итоге два ребенка стали жертвами ДТП, еще два – получили травмы различной степени тяжести.

Андрей Швед рассказал также и о тотальных проверках относительно пассажирского транспорта, которые сейчас проводятся по всей стране. Только в службе Миноблтранса выявлено свыше ста грузовиков, которые участвовали в дорожном движении без техосмотра. И это только на фоне одного предприятия, подытожил прокурор.

Как ранее сообщалось, смертельное происшествие на дороге под Смолевичами с участием грузовика и маршрутки случилось двадцатого февраля. Одиннадцать человек погибли на месте, 9 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения. Спасти двоих пациентов врачи не смогли, позже они скончались в больнице.