Госпогранкомитет Беларуси: иностранцы имели признаки применения огнестрельного оружия и следы укусов собак

Новости Беларуси. Литва 3 августа насильственно выдворила в нашу страну несколько групп мигрантов. Ситуация получила печальное развитие. Теперь дело на контроле Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Сегодня на участке Лидского пограничного отряда, непосредственно на линии границы, пограничным нарядом была выявлена группа из пяти граждан Ирака, которые были насильно выдворены сопредельной стороной в Беларусь. Иностранцы имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак. Пострадавшим оказана первая помощь, после чего они были доставлены в медицинские учреждения.

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