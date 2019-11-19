При пожаре в жилом доме на улице Космонавтов в Минске погибли двое пенсионеров

Новости Беларуси. Пожар в доме на улице Космонавтов унес жизни двух человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

О возгорании в квартире на третьем этаже сообщили очевидцы. Спасатели прибыли на место и вскрыли дверь уже через несколько минут. В квартире обнаружили тела мужчины и женщины 66 и 65 лет. Пенсионеров передали медикам, но спасти их не удалось.

В результате пожара соседние квартиры не пострадали. Предварительная причина – неаккуратность при курении.