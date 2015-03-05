В Москве совершено нападение на телеведущего Александра Маслякова-старшего

Новости России. Неизвестный мужчина ударил Александра Маслякова возле Дома КВН на Шереметьевской улице, когда ведущий садился в машину.



По данным российских СМИ, мужчина пытался схватить телеведущего за ноги и вел себя крайне неадекватно.

Сообщалось, что до нападения на Маслякова-старшего он требовал билет на одну из игр КВН.

В столичном главке МВД информацию о происшествии с известным шоуменом подтвердили, отметив, что инцидент не угрожал здоровью и жизни Маслякова.

Масляков писать заявление о хулиганских действиях отказался, так как не пострадал и считает инцидент несерьезным.

Пресс-служба Министерства внутренних дел РФ:

Наряд полиции прибыл на место происшествия, выяснил, что ущерба здоровью и имуществу не нанесено. Претензий к нападавшему никто предъявлять не стал и от обращения в полицию с официальным заявлением отказались.