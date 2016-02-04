Преступника из США осудили на 14 лет за побег из тюрьмы, сверх уже существующего пожизненного за ограбление и убийство

Новости США. По делу Дэвида Свита, самого опасного преступника Соединенных Штатов, вынесен приговор в Нью-Йорке. Суд предписал ему провести в тюрьме дополнительные 14 лет, сверх и без того положенного Свиту пожизненного.

На сей раз его судили за побег из тюрьмы наистрожайшего режима: с воли Свиту передали в камеру ножовку, упрятанную в гамбургер. Бежавшего с товарищем заключенного взяли в паре километров от канадской границы, расстреляв чуть не в упор, – Свит выжил чудом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свой пожизненный срок он отбывал за ограбление и убийство полицейского: причем за дурное поведение Свиту полагалась одиночка на протяжении следующих почти десяти лет.

В общем, оказывается детективные сериалы, в которых и полицейские, и воры обладают сверхчеловеческими талантами, не такая уж и выдумка!