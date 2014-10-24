В московском аэропорту «Внуково» разбился самолет: погибли четыре человека

Новости России. В Росси расследуют катастрофу, которая произошла в московском аэропорту «Внуково» накануне ночью. Частный самолет бизнес-класса задел снегоуборочную машину, которая оказалась на полосе, перевернулся и загорелся.

В результате погибли 4 человека, 3 члена экипажа. В том числе и глава одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире «Total», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Катастрофа, о которой сегодня говорит практически весь мир, произошла всего за несколько минут до полуночи. В московском аэропорту «Внуково» готовился ко взлету легкомоторный самолет «Фалькон». На его бору было 4 человека: 2 пилота, стюардесса и единственный пассажир. Это Кристоф де Маржери, глава французской нефтяной компании «Total». «Фалькон» начал движение. И тут столкновение.

По непонятным причинам на полосе оказалась снегоуборочная машина.

Самолет с полными топливными баками моментально загорелся. Все кто, находился на борту, погибли. Водитель снегоуборочной машины не пострадал.

Татьяна Морозова, официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного Комитета России:

В числе приоритетных рассматриваются версии: ошибка диспетчера и действия водителя снегоуборочной версии. Также следствием будут проверены версии неблагоприятных погодных условий и ошибка пилотирования.

По оценке экспертов, погода в эту ночь была не летная. Снег, сильный дождь, потом туман… Видимость составляла чуть более 350 метров. Однако специалисты не спешат утверждать, что именно этот фактор стал решающим в катастрофе. По некоторым данным, за диспетчерским пультом находился стажер, который и дал разрешение на взлет.

Андрей Литвинов, пилот, эксперт по авиации:

Если на полосу нужно заехать на какой-то технике, то это только по разрешению диспетчера. Если самолет взлетает с полосы, это только с разрешения диспетчера. Все, что творится на полосе, это только по разрешению диспетчера. Было такое выражение «пьяный трактор». Это трактор, машина, которая перевозит багаж - было частенько.

На пути французского самолета встал как раз такой трактор.

Водитель снегоуборочной машины был пьян.

Он задержан и уже дает показания. Кстати, по правилам аэропорта все сотрудники проходят тест на алкоголь до и после окончания смены.

Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации:

Уже сейчас очевидно, что причиной случившегося стало вовсе не жуткое трагическое стечение обстоятельств, как это пытаются преподать представители аэропорта, а преступное попустительство должностных лиц, которые не смогли обеспечить согласованность действий сотрудников аэропорта.

В московском «Внуково» комментировать ситуацию отказываются. Тем временем, бортовые самописцы уже у российских авиаэкспертов. Они преступят к расшифровке данных только после прибытия французских коллег.

Обновлено в 10.30 22.10.2014

Материалы дела об аварии 23 октября передадут в суд, а 22 октября пройдет проверка на месте происшествия. В Москву прибыли французские эксперты для участия в расследовании трагедии. В составе делегации шесть человек, в том числе представитель компании-разработчика авиа-судов «Фалькон».

Обновлено в 10.30 24.10.2014

Новые подробности крушения самолета в аэропорту Внуково.

Выяснилось, что в момент аварии на взлётно-посадочной полосе находились две снегоуборочные машины.

Водителю одной из них чудом удалось проскочить прямо перед потерпевшим крушение самолётом. Вторая не успела покинуть взлётную полосу и избежать столкновения не получилось. В скором времени к расследованию других подробностей этой трагедии присоединятся и французские эксперты.