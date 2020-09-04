В Гродно нетрезвый водитель повредил три автомобиля

Новости Беларуси. В понедельник утром молодой водитель Volkswagen из Гродно попал в ДТП. Из-за аварии было повреждено три автомобиля.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, около трех часов ночи молодой человек выпил дома литр пива, а через два часа сел за руль. Он, двигаясь по проспекту Клецкова, не заметил припаркованный Nissan и столкнулся с ним. От удара Nissan повредил еще один автомобиль, который стоял рядом.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
26-летний водитель вызвал сотрудников ГАИ. Те выяснили, что молодой человек пьян. Было проведено медицинское освидетельствование, которое показало результат – 1.6 промилле. Ранее молодой человек уже задерживался за вождение в нетрезвом виде.
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