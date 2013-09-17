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В Молодечненском районе сотрудники МЧС спасли тонущую в болоте лошадь

17 сентября 2013 15:07
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Новости Беларуси. В Молодечненском районе сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям спасли жизнь ... лошади. В центр оперативного управления поступила информация, что в трясине тонут человек и животное.

В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что лошадь везла своего хозяина, но животное что-то напугало и она свернула с дороги в трясину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По прибытии спасателей мужчина находился на берегу. Лошадь вытащили с помощью специальных веревок. Животное не пострадало.

# происшествия # Домашние животные

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