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В Могилёве задержан экстремист, напавший на милиционеров с ножом

23 сентября 2024 10:41
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Напавший на милиционеров с ножом экстремист задержан в Могилеве. Правоохранителю, получившему ранение, оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На место происшествия лично выбыл министр внутренних дел.

В Могилёве задержан экстремист, напавший на милиционеров с ножом-2

Что известно к этому часу: около 11 утра на проспекте Пушкина оперативники опознали местного жителя, причастного к экстремистской деятельности. В ходе профилактической беседы мужчина внезапно достал нож и нанес удары милиционерам. Могилевчанин задержан, при нем обнаружены еще один нож и пистолет.

# Нападение

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