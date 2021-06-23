Рыбак утонул в Случи. Предположительно, он переплывал реку

Новости Беларуси. Рыбак утонул в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Трагедия случилась на реке Случь возле деревни Новый Двор. 62-летний житель отправился рыбачить.

По предварительной версии, мужчине нужно было пересечь реку, но вместо того, чтобы перейти по мосту, он решил отправиться вплавь и утонул. По факту гибели проводится проверка. Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.