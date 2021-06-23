Прямой эфир

Рыбак утонул в Случи. Предположительно, он переплывал реку

23 июня 2021 14:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Рыбак утонул в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Трагедия случилась на реке Случь возле деревни Новый Двор. 62-летний житель отправился рыбачить.

Рыбак утонул в Случи. Предположительно, он переплывал реку-1

По предварительной версии, мужчине нужно было пересечь реку, но вместо того, чтобы перейти по мосту, он решил отправиться вплавь и утонул. По факту гибели проводится проверка. Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

# Утопления # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На ж/д переезде под Молодечно грузовик врезался в электричку. Повреждены три вагона
23 июня 2021 14:24

На ж/д переезде под Молодечно грузовик врезался в электричку. Повреждены три вагона

ДТП на улице Казинца: легковое авто столкнулось с мотоциклом. Байкер госпитализирован
23 июня 2021 13:57

ДТП на улице Казинца: легковое авто столкнулось с мотоциклом. Байкер госпитализирован

В Печах из-за жары поднялась плита путепровода. Какой участок придётся объезжать?
22 июня 2021 18:58

В Печах из-за жары поднялась плита путепровода. Какой участок придётся объезжать?