Прямой эфир

В Мядельском районе 17-летний бесправник не справился с управлением и врезался в дерево

15 мая 2020 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В курортном поселке Нарочь Мядельского района виновником ДТП стал 17-летний подросток-бесправник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Мядельском районе 17-летний бесправник не справился с управлением и врезался в дерево-1

Он не справился с управлением ВАЗ 21011, съехал в кювет и врезался в дерево. Несовершеннолетний водитель и его пассажир получили травмы и были доставлены в больницу. Они не были пристегнуты ремнями безопасности.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В крупной аварии в Пуховичском районе погибли 3 человека
15 мая 2020 13:40

В крупной аварии в Пуховичском районе погибли 3 человека

В Петриковском районе был убит мужчина. Его тело нашли в мелиоративном канале
15 мая 2020 10:26

В Петриковском районе был убит мужчина. Его тело нашли в мелиоративном канале

В Минске спасатели помогли котятам, застрявшим под капотами автомобилей
15 мая 2020 09:56

В Минске спасатели помогли котятам, застрявшим под капотами автомобилей