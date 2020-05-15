В Мядельском районе 17-летний бесправник не справился с управлением и врезался в дерево

Новости Беларуси. В курортном поселке Нарочь Мядельского района виновником ДТП стал 17-летний подросток-бесправник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В курортном поселке Нарочь Мядельского района виновником ДТП стал 17-летний подросток-бесправник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Он не справился с управлением ВАЗ 21011, съехал в кювет и врезался в дерево. Несовершеннолетний водитель и его пассажир получили травмы и были доставлены в больницу. Они не были пристегнуты ремнями безопасности.