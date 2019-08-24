Под Оршей в результате столкновения мотоцикла с машиной пострадала девушка

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 43-летний водитель Skoda Octavia двигался по трассе М1. На 557 км дороги водитель начал разворот, не заняв необходимое крайнее положение на проезжей части.

Новости Беларуси. 24 августа около девяти часов утра в Оршанском районе неподалёку от деревни Старь произошла авария.

В результате этого произошло столкновение с мотоциклом Honda, который ехал в попутном направлении в левом ряду. В аварии пострадала 29-летняя пассажирка мотоцикла, она была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.

На прошлой неделе в Молодечненском районе мотоцикл врезался в поворачивавший мотоблок.