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Под Оршей в результате столкновения мотоцикла с машиной пострадала девушка

24 августа 2019 13:44
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Новости Беларуси. 24 августа около девяти часов утра в Оршанском районе неподалёку от деревни Старь произошла авария.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 43-летний водитель Skoda Octavia двигался по трассе М1. На 557 км дороги водитель начал разворот, не заняв необходимое крайнее положение на проезжей части.

Под Оршей в результате столкновения мотоцикла с машиной пострадала девушка-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

В результате этого произошло столкновение с мотоциклом Honda, который ехал в попутном направлении в левом ряду. В аварии пострадала 29-летняя пассажирка мотоцикла, она была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.

На прошлой неделе в Молодечненском районе мотоцикл врезался в поворачивавший мотоблок.

Оба участника аварии были доставлены в медучреждение – подробности здесь.

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