Под Оршей в результате столкновения мотоцикла с машиной пострадала девушка

Новости Беларуси. 24 августа около девяти часов утра в Оршанском районе неподалёку от деревни Старь произошла авария.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 43-летний водитель Skoda Octavia двигался по трассе М1. На 557 км дороги водитель начал разворот, не заняв необходимое крайнее положение на проезжей части.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
В результате этого произошло столкновение с мотоциклом Honda, который ехал в попутном направлении в левом ряду. В аварии пострадала 29-летняя пассажирка мотоцикла, она была госпитализирована.
По факту ДТП проводится проверка.
На прошлой неделе в Молодечненском районе мотоцикл врезался в поворачивавший мотоблок.
Оба участника аварии были доставлены в медучреждение – подробности здесь.