Прямой эфир

В Ивацевичском районе при столкновении Ford и Mercedes погиб один из водителей

11 мая 2019 10:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Днём 10 мая в Ивацевичском районе при столкновении двух иномарок погиб водитель.  

Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, 46-летний мужчина на Ford Scorpio ехал по трассе М-1 в сторону Минска. На 157 км дороги автомобиль врезался в попутно двигавшийся Mercedes, который косил траву на разделительной полосе.  

В Ивацевичском районе при столкновении Ford и Mercedes погиб один из водителей-1

Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома  

В аварии погиб на месте водитель Ford, 51-летний водитель Mercedes был госпитализирован.  

По факту ДТП ведётся проверка.  

На неделе в Минске нетрезвый водитель легковушки въехал в погрузчик с прицепом.  

Погиб человек – здесь подробности.  

# Авария в Брестской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Сморгонском районе из-за короткого замыкания загорелся магазин
11 мая 2019 06:19

В Сморгонском районе из-за короткого замыкания загорелся магазин

Двух человек спасли на пожаре в Логойском районе
10 мая 2019 19:05

Двух человек спасли на пожаре в Логойском районе

В столичной школе произошёл пожар: пострадали два девятиклассника
10 мая 2019 17:34

В столичной школе произошёл пожар: пострадали два девятиклассника