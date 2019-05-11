В Ивацевичском районе при столкновении Ford и Mercedes погиб один из водителей
Новости Беларуси. Днём 10 мая в Ивацевичском районе при столкновении двух иномарок погиб водитель.
Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, 46-летний мужчина на Ford Scorpio ехал по трассе М-1 в сторону Минска. На 157 км дороги автомобиль врезался в попутно двигавшийся Mercedes, который косил траву на разделительной полосе.
Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
В аварии погиб на месте водитель Ford, 51-летний водитель Mercedes был госпитализирован.
По факту ДТП ведётся проверка.
На неделе в Минске нетрезвый водитель легковушки въехал в погрузчик с прицепом.
Погиб человек – здесь подробности.