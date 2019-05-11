В Сморгонском районе из-за короткого замыкания загорелся магазин

Новости Беларуси. 10 мая в полдевятого утра в агрогородке Вишнево Сморгонского района горел магазин.

По сведениям Гродненского ОУМЧС, огнём был повреждён стеллаж с товаром на площади 1,5 м.кв., закопчены стены, потолок и имущество торгового зала.

Пожар был потушен. Рассматриваемая версия загорания – короткое замыкание розетки.

За дежурные сутки в Гродненской области также зарегистрированы пожар в квартире и хозпостройки, никто не пострадал.

Весной 2019 года в Витебском районе горело хранилище зерна.