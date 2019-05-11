В Сморгонском районе из-за короткого замыкания загорелся магазин

Новости Беларуси. 10 мая в полдевятого утра в агрогородке Вишнево Сморгонского района горел магазин.
По сведениям Гродненского ОУМЧС, огнём был повреждён стеллаж с товаром на площади 1,5 м.кв., закопчены стены, потолок и имущество торгового зала.
Пожар был потушен. Рассматриваемая версия загорания – короткое замыкание розетки.
За дежурные сутки в Гродненской области также зарегистрированы пожар в квартире и хозпостройки, никто не пострадал.
Весной 2019 года в Витебском районе горело хранилище зерна.
В силосе было почти полторы тонны зерна – здесь подробности.