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В Сморгонском районе из-за короткого замыкания загорелся магазин

11 мая 2019 06:19
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Новости Беларуси. 10 мая в полдевятого утра в агрогородке Вишнево Сморгонского района горел магазин.  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, огнём был повреждён стеллаж с товаром на площади 1,5 м.кв., закопчены стены, потолок и имущество торгового зала.  

Пожар был потушен. Рассматриваемая версия загорания – короткое замыкание розетки.  

За дежурные сутки в Гродненской области также зарегистрированы пожар в квартире и хозпостройки, никто не пострадал.  

Весной 2019 года в Витебском районе горело хранилище зерна.  

В силосе было почти полторы тонны зерна – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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