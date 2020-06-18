Под Пинском двое мужчин похитили хаски у 18-летней хозяйки. Они вырвали поводок из её рук

Новости Беларуси. Жители Пинского района подозреваются в хищении хаски.
По информации Следственного комитета, вечером 16 июня в д. Осница двое мужчин, которым 25 и 49 лет, похитили собаку. Они вырвали поводок из рук 18-летней девушки и погрузили животное в автомобиль.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц» УК РБ. Подозреваемые задержаны, ранее оба привлекались к уголовной ответственности.
Питомца вернули владелице.
В августе минувшего года минчанин украл чужую собаку и подарил ее жене на день рождения – здесь подробнее.