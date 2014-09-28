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В Могилёве из училища закрытого типа сбежали 32 подростка: двоих все еще ищут

28 сентября 2014 15:17
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Новости Беларуси. 32 подростка в возрасте от 16 до 18 лет сбежали из спецучилища закрытого типа в Могилёве во время перемены между уроками.  

Парни сорвались с места и побежали, перемахнули через забор, ворота и бросились врассыпную.

Валерий Боровиков, директора по режиму СПТУ № 2 (в интервью tut.by):
Все работники, педагоги в это время исполняли свои рабочие обязанности, были на территории спецучилища. Вы поймите, это же толпа неуправляемых подростков, физически сильных и здоровых, с адреналином в крови, которым чужды правила и рамки. У нас нет специально обученной охраны со спецсредствами, а учащихся у нас - 116 человек.

Руководство спецучреждения обратилось в ОДС Ленинского РОВД города.

На территории 7 районов области был экстренно введен план «Перехват».

В результате оперативных действий большинство «трудных» парней были задержали в ночь на 27 сентября.

Дмитрий Игнатович, начальник отделения информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома:
За сутки удалось найти 9 учащихся. Двоих задержали в Могилеве, троих - в Могилевском районе. Четверым удалось добраться до Гомеля. Подростки рассказали, что некоторые хотели вернуться домой. Большинство же действовали спонтанно, следуя примеру остальных.

Несколько подростков вернулись сами.

29 сентября вернули еще одного беглеца.

В розыске остаются двое.

Убедительная просьба всех, кто располагает сведениями об их местонахождении, незамедлительно сообщить в ближайший ОВД или по телефону «102»!

О специфике «Могилевского государственного специального профессионально-технического училища №2 деревообработки» смотрите видео.

# происшествия # Побег # Валерий Боровиков # Дмитрий Игнатович

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