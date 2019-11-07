В Минске из-за пожара в общежитии были эвакуированы 150 человек

Новости Беларуси. 6 ноября около половины двенадцатого вечера в Минске произошёл пожар в одном из общежитий. По сведениям МЧС Беларуси, загорание случилось на 7 этаже 13-этажного общежития № 3 ОАО «Минский моторный завод». Горели вещи в комнате и на балконе одного из блоков.

Фото: МЧС Беларуси

Прибывшие спасатели вывели из соседней комнаты горящего блока супругу нанимателя, после чего передали её медикам. Женщина была госпитализирована с предварительным диагнозом «ожоги 1-2 степени, термоингаляционная травма».

Фото: МЧС Беларуси

Также подразделения МЧС и администрация общежития эвакуировали 130 взрослых и 20 детей.

Фото: МЧС Беларуси

Пожар потушен. Огнём повреждены вещи в комнате и на балконе, закопчена соседняя жилая комната. Причина загорания выясняется. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки холодильника.

Фото: МЧС Беларуси