В Могилёве будут судить женщину, выбросившую из окна младенца

Новости Беларуси. Жительницу Могилева будут судить за попытку убийства ребенка с особой жестокостью.

По информации прокуратуры Могилевской области, днем 2 декабря прошлого года 45-летняя женщина находилась в нетрезвом состоянии в квартире родственников.

Она взяла ребенка 2019 года рождения и выбросила его из окна первого этажа. Женщина сознавала, что ребенок в силу своего возраста не мог оказать ей активное сопротивление и защитить себя.

Позже женщина не смогла объяснить, как младенец оказался на улице – здесь подробнее.

Мальчик был одет в колготки, полукомбинезон и легкую кофточку. Ребенок упал с высоты 2,7 метра – это высота от окна до земли, где мальчик лежал на промерзшей земле со снегом. Младенца обнаружил прохожий. Пострадавшего госпитализировали в детскую больницу с закрытым переломом затылочной кости.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 14 и п.п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 УК РБ.

При проверке материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласился с правовой квалификацией содеянного.

Ранее примененная женщине мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.