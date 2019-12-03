9-месячного ребёнка выбросили из окна балкона в Могилёве

Новости Беларуси. Днем 2 декабря в Могилёве с балкона первого этажа был выброшен 9-месячный ребёнок.

Как сообщает УСК по Могилёвской области, информация о происшествии поступила к правоохранителям от медиков. Вызвавший скорую очевидец сказал, что ребёнок выпал из балконного окна. Мужчина подбежал к малышу, завернул его в куртку и вызвал врачей.

К месту жительства ребёнка была направлена СОГ. Выяснилось, что в день происшествия отец мальчика работал, а его мать выпивала с пришедшими в гости родственниками.

В определённый момент женщина со старшим ребёнком и двоюродной сестрой ушла в магазин за добавкой. В квартире остались спавший двоюродный брат хозяйки квартиры и его 45-летняя мать. Женщина была сильно пьяна и не смогла объяснить, как мальчик оказался на улице.

Место происшествия осмотрено. Вероятность самостоятельного выпадения ребёнка из окна исключена. Пострадавший находится в реанимации, он в тяжёлом состоянии, но угроз для жизни нет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии».

Подозреваемыми являются 45-летняя женщина и её 23-летний сын, они задержаны. Расследование продолжается.

Осенью 2019 года в Глубокском районе мужчина подозревался в покушении на убийство.