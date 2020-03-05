Неизвестные взломали почты минских медучреждений и распространяли фейки о коронавирусе

Новости Беларуси. По фактам взломов электронных почтовых ящиков нескольких медучреждений возбуждены уголовные дела.

Как сообщает УСК по Минску и Минской области, 12 февраля в милицию обратился руководитель РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии. Заявитель сказал, что кто-то воспользовался электронной почтой учреждения, чтобы разослать письма с ссылками на загрузку вредоносного программного обеспечения.

В ходе следствия стало известно, что неизвестные не раз использовали почту в своих целях, а также удаляли письма.

11 февраля с таким же заявлением к правоохранителям пришёл один из руководителей Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии. В центр поступали письма с уточняющими вопросами относительно сообщений, которые сотрудники учреждения не отправляли.

Установлено, что неизвестные получили доступ к почте и отправили письма контактам из адресной книги.

В обоих случаях в сообщениях была недостоверная информация о распространении коронавируса в Беларуси, а также ссылка. Если человек нажимал на неё, то скачивался скрипт, который запускал вредоносный файл.

Возбуждены уголовные дела по статье «Несанкционированный доступ к компьютерной информации». Ведётся поиск подозреваемых.

Напомним, о первом завозном случае коронавируса в Беларуси стало известно в конце февраля.