В Могилеве вынесен приговор по делу пластического хирурга-взяточника

За операцию пациентки платили не только в казну городской больницы, но и в карман доктора. Причём последняя сумма в разы превышала номинальную стоимость операции. Центру пластической хирургии могилёвской больницы уже 10 лет. Главный специалист за это время освоил все премудрости профессии. Откачка жира, подтяжка век и лица, увеличение груди. От клиенток отбоя не было. Но за операцию пациент платил дважды. В кассу больницы и лично доктору.



Суду Ленинского района Могилева правоохранители предоставили сразу 8 доказанных эпизодов преступной деятельности хирурга, потому и были удивлены приговору: 2 года ограничения свободы, с правом занимать прежнюю должность.



О сегодняшних буднях нечистого на руку врача в Могилёвской городской больнице скорой медицинской помощи говорят неохотно. Известно только, что он по-прежнему работает здесь. Хирургом, только не пластическим, а в отделении травматологии. В финансовой чистоплотности доктора руководство больницы не сомневается. Во-первых, он осознал, что шутки с законом заканчиваются плачевно. Во-вторых, в травматологии-то и взяток особо не возьмёшь.