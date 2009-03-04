В Новолукомле Витебской области от пожара серьезно пострадала церковь

Пожар в деревянном здании храма Воскресенья Христова, который был построен 10 лет назад, вспыхнул минувшей ночью.

Полностью сгорел купол, огонь повредил кровлю, стены и имущество. Церковную утварь спасли пожарные вместе с местными жителями. По предварительной версии – пожар возник из-за оставленных без присмотра горящих свечей.

Всего за минувшие сутки в населенных пунктах Беларуси произошло 33 пожара. В огне погибли десять человек. В трех случаях – в Смолевичском районе, Борисове и Быхове – пожары унесли одновременно по две человеческие жизни. Основная причина – неосторожность при курении в нетрезвом состоянии.