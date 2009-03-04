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Судьба двух человек остается неизвестной после обрушения здания архива в Кельне

04 марта 2009 11:48
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Семеро из 9-ти считавшихся пропавшими без вести нашлись. Они сами позвонили в полицейское управление. Шансы тех, кто может быть под завалами невелики.ЧП случилось накануне вечером. Следом за зданием архива рухнули два жилых дома. По предварительным данным причина обрушения – смещение земельного пласта под фундаментом. Архив Кельна – один из крупнейших в Европе. В нем хранились полмиллиона фотографий и 65 тысяч документов. Страховая стоимость сокровищ – 300 миллионов евро.
# происшествия

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