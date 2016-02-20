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В Могилеве перекрыт канал торговли людьми: задержаны граждане России и Беларуси

20 февраля 2016 10:33
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Новости Беларуси. В Могилеве перекрыт канал торговли людьми. Правоохранители задержали троих мужчин. Два гражданина России и один – местный житель, вербовали женщин и отправляли за границу. Там девушек заставляли заниматься проституцией.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Колтун, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Задержаны двое граждан Российской Федерации, жители Саратова, которые прибыли, чтобы вывести завербованных двух местных жительниц областного центра. Вербовку и соучастие в данном преступлении производил местный житель.

Это четвертый с начала года международный канал вывоза женщин за рубеж с целью сексуальной эксплуатации, перекрытый оперативниками.

# происшествия # Торговля людьми # Сергей Колтун

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