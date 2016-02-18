Пожар в Березинском районе: погиб 70-летний пенсионер

Новости Беларуси. На пожаре в Березинском районе один человек погиб, трое пострадали.

Сообщение о загорании дома в деревне Манча поступило спасателям ночью. По прибытии на место жилой дом горел открытым пламенем. Хозяйка дома в момент возникновения пожара находилась по месту жительства в Борисове. В огне погиб ее отец - 70-летний пенсионер. 24-летний сын хозяйки вместе с женой и маленькой дочкой успели выбежать из охваченного огнем здания, однако получили ожоги и сейчас находятся в больнице.

Вероятная причина пожара - перекал печи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.